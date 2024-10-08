Байден отменил зарубежные визиты из-за урагана «Милтон»

Байден отменил поездку в Германию для встречи с Зеленским из-за урагана «Милтон»

Угроза прихода разрушительного урагана «Милтон» на побережье Флориды скорректировала планы президента США Джо Байдена. Он объявил об отмене своей поездки в Анголу и Германию, чтобы оставаться в стране, когда до нее доберется стихия. Об этом сообщил телеканал CNN .

Объявление американский лидер сделал в ходе брифинга с журналистами, где рассказал о подготовке к приходу урагана.

«Я отменяю свою поездку в Германию и Африку. Я просто не думаю, что смогу уехать из страны в это время», — заявил Байден.

Он добавил, что у него есть достаточно времени, чтобы съездить в Анголу, а отмену своей поездки в Берлин пообещал обсудить с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Встречу в Германии президента США Джо Байдена, главами европейских стран и украинским лидером Владимиром Зеленским готовили с сентября. Участники встречи планировали обсудить дальнейшую поддержку Украины. Журналисты CNN отметили, что перенос встречи теперь предстоит согласовать с целым рядом государств.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что встречу западных лидеров планировали провести на военной базе Рамштайн в Германии. Там Зеленский готовился представить Байдену обновленный «план мира», который в первоначальной версии не вызвал особого энтузиазма в Белом доме. Но, судя по объявлению об отмене ноябрьского «саммита мира», новый план украинский лидер подготовить не успел.