Байден обсудит поддержку Украины с Макроном, Стармером и Шольцем

Германия может организовать в октябре встречу Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщило немецкое издание
Der Spiegel.
По его информации, переговоры планируют посвятить дальнейшей помощи Украине. Байден собирается в октябре посетить Германию, в частности военную базу Рамштайн.
Ранее Шольц заявлял, что
не отменит ограничения для ВСУ по применению немецкого оружия против России, объяснив это некими вескими причинами.
В июле издание Financial Times сообщило, что
МИД Германии сформировал специальную «кризисную группу», чтобы подготовиться к сценарию, при котором Дональд Трамп вновь станет президентом США.
Сегодня 11:30 Ежегодная ярмарка вакансий пройдет в Коломне в середине октября
Сегодня 11:27 Родителей погибших от отравления детей выписали из больницы в Красноярском крае
Сегодня 11:22 После задержания Копайгородского с обысками пришли к бывшему заммэра Сочи
Сегодня 11:21 Посвященный писателю Лажечникову набор сладостей выпустили в Коломне
Сегодня 11:13 Жители поселка для многодетных в Дубне попросили ускорить строительство дорог
Сегодня 11:13 Онлайн-услугу по выдаче удостоверений трактористам улучшили в Подмосковье
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте