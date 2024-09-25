Байден обсудит поддержку Украины с Макроном, Стармером и Шольцем

Германия может организовать в октябре встречу Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel .

По его информации, переговоры планируют посвятить дальнейшей помощи Украине. Байден собирается в октябре посетить Германию, в частности военную базу Рамштайн.

Ранее Шольц заявлял, что не отменит ограничения для ВСУ по применению немецкого оружия против России, объяснив это некими вескими причинами.

В июле издание Financial Times сообщило, что МИД Германии сформировал специальную «кризисную группу», чтобы подготовиться к сценарию, при котором Дональд Трамп вновь станет президентом США.