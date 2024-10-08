Зеленский отменил второй «саммит мира»

Офис Зеленского: второй украинский «саммит мира» не состоится в ноябре

Второй «саммит мира» по Украине, который должен был состояться в ноябре, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщила изданию «Телеграф» советница главы офиса президента страны Дария Заровная.

«В ноябре второй „саммит мира“ не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово», — заявила она.

По словам советницы Владимира Зеленского, сейчас вырабатывают коммюнике, которые лягут в основу встречи.

Ранее Зеленский на Генассамблее ООН выступил против переговоров с Россией и призвал «принудить ее к миру», не уточнив, что конкретно имеет в виду.

Газета The Times опубликовала выдержки из представленного украинской властью «плана победы». В него включили гарантии безопасности от Запада, продолжение финансовой помощи стране, поставки современных вооружений и наступательные операции ВСУ.