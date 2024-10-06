WP: Украине на базе Рамштайн предложат «конкретные шаги» по вступлению в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский получил еще один шанс представить американскому лидеру США Джо Байдену «план победы». На базе Рамштайн в Германии состоится заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщила газета The Washington Post .

На этой встрече страны НАТО предложат Зеленскому «более конкретные шаги» для вступления в альянс. Вероятно, эти меры будут не настолько срочными, как хотелось бы украинской стороне.

Проблема заключается в том, что грядущие выборы президента США ставят под сомнение будущую помощь в сфере безопасности для Украины. Команда Зеленского пыталась убедить Байдена одобрить «план победы» до его ухода с должности, но Белый дом вряд ли примет какие-то меры.

Соединенные Штаты отправили Зеленского «куда подальше» с его планом победы. Американцы ограничились лишь выделением денег на помощь государству.