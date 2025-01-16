Байден не упомянул Россию в прощальной речи

Президент США Джо Байден выступил с прощальным обращением. Он пообещал мирную передачу власти, рассказал об изменении климата, но ни разу не упомянул Россию. Газета The Guardian транслировала его выступление.

Байден завершил свою 50-летнюю политическую карьеру. Он выступил из Овального кабинета в прайм-тайм, речь заняла около 15 минут. За это время президент ни разу не упомянул Россию.

Он заявил о формировании олигархии, обладающей огромным богатством, властью и влиянием, но пожелал успехов республиканцу Дональду Трампу и пообещал мирно передать ему бразды правления. Байден отдал дань уважения идее либеральной демократии, призвал внести в конституцию поправки о лишении любого президента иммунитета от судебного преследования, предупредил о разрушительных последствиях изменения климата.

Трамп победил на президентских выборах в ноябре 2024 года. Его инаугурация намечена на 20 января.