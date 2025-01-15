Жена Байдена заявила о его способности руководить США еще четыре года

Супруга действующего президента США Джо Байдена Джилл выразила уверенность, что ее муж способен продолжать руководить страной на протяжении еще четырех лет. Таким мнением первая леди поделилась в беседе с газетой The Washington Post.
Джилл Байден порассуждала на тему возраста американского лидера после очередного вопроса от журналиста. В ответ супруга заявила, что это бы не стало проблемой, если бы он остался на посту президента США.
«Думаю, сейчас у него полное расписание. Он и раньше начинал утро с интервью и брифингов, и сейчас продолжает», — сказала Джилл.
Байден покинул предвыборную гонку в пользу вице-президента Камалы Харрис в июле прошлого года. Перед этим окружение главы Белого дома пыталось убедить в его полной работоспособности. Впоследствии победу на выборах одержал республиканец Дональд Трамп.
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