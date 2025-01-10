Верховный суд США отказал Трампу в отсрочке приговора по делу Дэниэлс

Верховный суд США отказался отменить приговор, вынесенный избранному президенту США Дональду Трампу в суде Нью-Йорка по делу о подлоге при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Ходатайство о приостановке отклонено», — отметили в суде.

Суд отметил, что бремя, которое приговор наложит на обязанности избранного президента, является относительно незначительным, учитывая заявленное намерение суда первой инстанции вынести приговор о «безусловном освобождении» после короткого виртуального слушания».

Избранного президента США обвиняют в фальсификации документов, связанных с выплатами двум женщинам, включая бывшую порноактрису Дэниэлс, за то, чтобы они не раскрывали информацию о предполагаемой связи с ним. При этом суд присяжных уже признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по этому делу.

Адвокаты политика до последнего пытались отложить вынесение приговора и в целом отменить обвинительный вердикт присяжных. Это было особенно сложно сделать, учитывая победу Трампа на выборах и решение Верховного суда по поводу иммунитета избранного президента.

Однако высшая инстанция отказалась признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия, совершенные им в период нахождения на посту президента.

Ранее Трамп попросил приостановить судебное разбирательство по делу порнозвезды. Республиканец также хотел отложить слушание по вынесению приговора, которое было назначено на 10 января. В конце 2024 года суд Нью-Йорка отказался отменить обвинительный приговор, вынесенный присяжными против Трампа, несмотря на его победу на президентских выборах.