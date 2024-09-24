Байден не стал отвечать на вопрос о готовности США к войне с Россией

Байден отказался отвечать, готовы ли США к возможной войне с Россией

Президент США Джо Байден не ответил на вопрос журналистов о том, готовы ли США к вероятной войне с Россией на фоне возможного одобрения применения ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщило РИА «Новости» .

После заданного журналистом агентства вопроса американский президент молча проследовал в зал заседаний.

Во вторник, 24 сентября, Байден прибыл в штаб-квартиру Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Он выступил с обращением к членам ООН.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти США и Великобритания пока не разрешили ВСУ атаки по территориям России. По его словам, союзники опасаются эскалации конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее указал, что, если на Западе примут окончательное решение насчет разрешений киевскому режиму наносить удары вглубь России дальнобойным оружием, это станет прямым свидетельством участия стран НАТО, США, ЕС в конфликте на Украине.