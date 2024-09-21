США и Британия не разрешили Украине удары вглубь России

Зеленский: Украина не получила от США и Британии разрешения на удары вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и Великобритания не разрешили ВСУ атаки вглубь России. Его процитировало агентство УНИАН.

«Ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешение на использование этого оружия на территории России, по любым целям на любое расстояние», — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, Вооруженные силы страны не применяли дальнобойное оружие для ударов по российской территории. Союзники опасаются эскалации конфликта, добавил Зеленский.

Украина занялась разработкой плана для проведения мирных переговоров с Россией. Проект станет «стартом и фундаментом» для диалога, заявил украинский лидер.