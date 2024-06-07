Байден назначил встречу с Зеленским в Париже

Белый дом: 7 июня во Франции Байден встретится с Зеленским

Фото: Unsplash

Президент США Джо Байден в Париже планировал встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Их переговоры включили в график американского лидера на 7 июня, сообщили «Известия».

О готовящейся встрече политиков стало известно из опубликованного Белым домом плана работы. Байден встретится с Зеленским 7 июня в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel. На этот же день президент Украины назначил встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Байден приехал во Францию на мероприятия по случаю 80-летней годовщины высадки союзных сил в Нормандии. Делегацию России не пригласили, в том числе из-за критики со стороны США.

В июне пройдет саммит по украинской «формуле мира» в Швейцарии. Американский президент, несмотря на недовольство Зеленского, предпочел ему поездку в Голливуд на предвыборное мероприятие.

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