Байден назначил встречу с Зеленским в Париже

Президент США Джо Байден в Париже планировал встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Их переговоры включили в график американского лидера на 7 июня, сообщили «Известия» .

О готовящейся встрече политиков стало известно из опубликованного Белым домом плана работы. Байден встретится с Зеленским 7 июня в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel. На этот же день президент Украины назначил встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Байден приехал во Францию на мероприятия по случаю 80-летней годовщины высадки союзных сил в Нормандии. Делегацию России не пригласили, в том числе из-за критики со стороны США.

В июне пройдет саммит по украинской «формуле мира» в Швейцарии. Американский президент, несмотря на недовольство Зеленского, предпочел ему поездку в Голливуд на предвыборное мероприятие.