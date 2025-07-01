Азербайджанские СМИ опубликовали видео с задержанными россиянами

В интернете опубликовали видео с россиянами, задержанными в Баку. Кадры оказались в распоряжении Telegram-канала Baza .

По его информации, некоторых из задержанных избили.

В понедельник азербайджанские силовики пришли с обысками в бакинскую редакцию информагентства Sputnik и задержали семерых сотрудников, которым инкриминировали мошенничество, незаконные предпринимательство и легализацию имущества.

Двоих из них уже отправили под стражу. К задержанным, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, не пускают дипломатов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что происходящее не соответствует духу отношений между странами, и подчеркнул, что Россия будет добиваться освобождения журналистов.