Азербайджанские СМИ опубликовали видео с задержанными россиянами
В интернете опубликовали видео с россиянами, задержанными в Баку. Кадры оказались в распоряжении Telegram-канала Baza.
По его информации, некоторых из задержанных избили.
В понедельник азербайджанские силовики пришли с обысками в бакинскую редакцию информагентства Sputnik и задержали семерых сотрудников, которым инкриминировали мошенничество, незаконные предпринимательство и легализацию имущества.
Двоих из них уже отправили под стражу. К задержанным, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, не пускают дипломатов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что происходящее не соответствует духу отношений между странами, и подчеркнул, что Россия будет добиваться освобождения журналистов.