Автопробеги за открытие границы с Россией пройдут в Финляндии

В Финляндии пройдет серия автопробегов к пунктам пропуска на востоке страны в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщило «Александровское общество» в Telegram-канале .

Заезды состоятся 14 декабря. В акции также примет участие депутат городского совета Лаппеэнранты Иван Девяткин.

«Мероприятия будут приурочены ко второй годовщине полного бессрочного закрытия границы и призваны напомнить финской общественности о том, что мы никуда не исчезли и по-прежнему считаем наши права на свободу передвижения и семейные связи нарушенными», — уточнил организатор.

Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года по собственной инициативе. Причиной стал миграционный кризис, который, по мнению властей, мог способствовать росту международной преступности. Тогда виновной в нем назвали Москву.

Изначально решение рассматривали как временную меру, но не отменили до сих пор. Оно уже сказалось на экономике приграничных районов.