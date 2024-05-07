Финляндия назвала условие для открытия границ с Россией | 360°

Мир 07 мая 2024, 12:53 Финляндия назвала условие для открытия границ с Россией Хяккинен: Финляндия откроет границу с Россией после принятия закона о беженцах РИА «Новости»

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Закрытая с ноября 2023 года граница между Финляндией и Россией снова откроется после принятия и вступления в силу закона о беженцах. С таким заявлением в интервью сайту Еtela-Saimaa выступил министр обороны европейской страны Антти Хяккинен.

Он пояснил, что документ предусматривает ограничение по выдаче убежища просителям, прибывающим со стороны России.

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«Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый „исключительный закон“», — заявил Хяккинен.

Министр добавил, что на рассмотрение финского парламента законопроект поступит в ближайшие недели. Он подчеркнул, что рассчитывает на быстрое рассмотрение инициативы.

Власти Финляндии закрыли границу с Россией 30 ноября 2023 года из-за потока нелегальных мигрантов. Изначально меру рассматривали в качестве временного решения, но после ее неоднократно продлевали.

Новый президент Финляндии Александр Стубб объявил, что страна не станет поддерживать отношения с Россией до завершения специальной военной операции.

В середине апреля Финляндия закрыла пункты пропуска на водных границах с Россией, закрыв контрольно-пропускные пункты на Сайменском канале и в море.