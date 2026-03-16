Авиакомпания Emirates начала выполнять рейсы по ограниченному расписанию

Авиакомпания Emirates сократит расписание полетов. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Сегодня после 10:00 по местному времени Дубая авиакомпания Emirates планирует выполнять рейсы по ограниченному расписанию. К сожалению, некоторые рейсы из сегодняшнего расписания отменены», — подчеркнули в авиакомпании.

В ночь на понедельник в районе международного аэропорта Дубая загорелся топливный резервуар из-за атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар оперативно потушили.

Часть рейсов из главного аэропорта Дубая перенаправили в Аль-Мактум. Некоторые самолеты вернулись в пункты вылета. После международный аэропорт Дубая частично возобновил полеты.

Ранее иранский дрон врезался в 66-этажный жилой небоскреб в Дубае. В высотке вспыхнул пожар, началась эвакуация. Обошлось без пострадавших.