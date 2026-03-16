Международный аэропорт Дубая частично возобновил рейсы после атаки БПЛА

Полеты в международный аэропорт Дубая начинают восстанавливаться после пожара в топливном резервуаре, вызванного атакой БПЛА. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Дубая в соцсети Х .

«Управление гражданской авиации Дубая объявляет о постепенном возобновлении некоторых рейсов в и из международного аэропорта Дубая по отдельным направлениям после приостановки, введенной в качестве меры предосторожности», — отметили в пресс-службе.

В районе аэропорта произошел пожар из-за повреждения топливного резервуара при падении БПЛА. Власти временно остановили рейсы. Пожар потушили, никто не пострадал.

Ранее часть рейсов из главного аэропорта Дубая перенаправили в Аль-Мактум. Как минимум шесть самолетов Emirates, направлявшихся в Дубай, поменяли курс и вернулись в пункты вылета.