Иранский дрон врезался в 66-этажный жилой небоскреб в Дубае

Иранский беспилотник протаранил элитную жилую высотку Address Creek Harbour в Дубае. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу властей эмирата.

«Власти проводят эвакуацию для обеспечения безопасности всех, кто находится в здании», — говорилось в заявлении.

Пожар уже потушили. По официальной информации, обошлось без пострадавших.

По данным телеграм-канала Mash, в небоскребе 66 уровней. Иранский дрон врезался в 57-й, разворотив этаж. Рядом с высоткой находится пятизвездочный отель Address Hotels.

Иракский телеграм-канал Sabereen News опубликовал кадры, снятые этой ночью в Дубае, уточнив, что стреляли по башням, в которых размещаются американские военные.

Ранее беспилотник ударил по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде. Здание находилось недалеко от иракских военных баз.