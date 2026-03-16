Часть рейсов из главного аэропорта Дубая перенаправили в Аль-Мактум

Из-за пожара в топливном резервуаре возле взлетно-посадочной полосы некоторые рейсы из главного аэропорта Дубая перенаправили в аэропорт Аль-Мактум на юге города. Часть из них возвращается в исходные пункты вылета. Об этом со ссылкой на Управление аэропортами Дубая и портал Flightradar 24 сообщило РИА «Новости» .

«Управление аэропортами Дубая объявляет о перенаправлении некоторых рейсов из международного аэропорта Дубая (DXB) в аэропорт Аль-Мактум», — заявили в пресс-службе Управления аэропортами.

Судя по данным Flightradar 24, как минимум шесть самолетов Emirates, направлявшихся в Дубай, включая рейсы из Дублина и Манчестера, меняли курс и возвращались в пункты вылета.

В ночь на понедельник в международном аэропорту Дубая после налета беспилотника загорелся топливный резервуар. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее иранский беспилотник взорвался у международного финансового центра в Дубае. В Сети появились кадры, на которых видно, как над городом поднимается столб густого дыма.