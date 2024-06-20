Путин назвал укрепление партнерства с Вьетнамом одним из приоритетов России

Укрепление стратегического партнерства со Вьетнамом по всем направлениям входит в число приоритетов России. Об этом на переговорах с вьетнамской коллегой То Ламом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА «Новости» .

В эти дни, напомнил Путин, отмечается 30-летие подписания договора об основах дружественных отношений. На протяжении всех этих лет стороны поддерживают регулярные контакты.

«В том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций», — добавил президент.