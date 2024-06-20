Путин прибыл к президентскому дворцу в Ханое

Фото: РИА «Новости»

Владимир Путин прибыл в президентский дворец в Ханое. Там его встретил лидер страны То Лам, сообщило РИА «Новости».

С государственным визитом во Вьетнам президент России прибыл накануне вечером после посещения Северной Кореи.

На площади перед главным входом дворца состоится церемония официальной встречи, затем стороны проведут двусторонние переговоры. Помимо этого, пройдет церемония обмена подписанными документами, а также президенты сделают заявления для журналистов.

Президентский дворец в Ханое — официальная резиденция главы Вьетнама. До обретения Вьетнамом независимости дворец был резиденцией генерал-губернатора Индокитая.

На его территории расположен небольшой двухэтажный деревянный дом, в котором в 1958–1969 годах проживал Хо Ши Мин.

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