АТОР: в районе наводнения в Непале не было групп российских туристов

В районе наводнения в Непале не было организованных российских путешественников. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным организации, туроператоры — члены АТОР или не подтвердили, что их клиенты находятся в Непале, или сообщили, что жалоб и обращений не было.

«Пострадавший округ Расува — это район маршрутов для трекинга в Лангтанге, а также транзитный путь для паломников, направляющихся к горе Кайлас и озеру Манасаровар в Китае. Российские туроператоры, как правило, программы с трекингом здесь не организуют», — прокомментировали в ассоциации.

Однако самостоятельные путешественники из России все же могут находиться в зоне стихийного бедствия.

Стихия обрушилась на Непал утром 26 августа. Уровень воды в реке Бхоте Коши поднялся настолько, что потоки разрушили объекты в населенных пунктах и повредили гидроэнергетическую инфраструктуру вдоль русла. После наводнения более 570 человек пропали без вести, более 160 погибли. Число россиян, которые находились в стране и перестали выходить на связь, достигло восьми.

О причинах и последствиях мощного стихийного удара — в большом материале 360.ru.