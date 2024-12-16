Асад раскрыл подробности своего побега из Сирии

Асад назвал день, до которого оставался в Сирии

Башар Асад впервые после смены власти в Сирии выступил с публичным заявлением. В официальном аккаунте канцелярии он сообщил, что оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря и покинул страну только вечером того дня.

«Мой отъезд из Сирии не был запланирован и не произошел в последние часы боев,

как утверждали некоторые. Я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до раннего утра 8 декабря», — заявил Асад.

В заявлении бывшего президента также говорится, что из Дамаска он сначала направился на российскую авиабазу Хмеймим. Узнав об окончательном захвате города оппозицией, Асад посчитал бессмысленным оставаться президентом в стране, перешедшей под контроль «террористов», и направился в Москву.

После падения режима Асада в Сирии за активами его семьи началась «охота». Общую стоимость имущества семьи бывшего главы государства оценили примерно в 12 миллиардов долларов. Британское издание Financial Times сообщило, во время президентства Асада Центральный банк Сирии отправлял в Москву несколько самолетов с миллионами долларов и евро наличными.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение о предоставлении Асаду убежища в России принял лично президент Владимир Путин.