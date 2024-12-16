Британские СМИ узнали о самолетах с наличностью у Асада

FT: Асад отправлял в Москву самолеты с миллионами долларов и евро

Во время президентства Башара Асада Центральный банк Сирии отправлял в Москву несколько самолетов с миллионами долларов и евро наличными. Об этом сообщило издание Financial Times .

По информации источника, речь идет о периоде 2018–2019 годов, когда в стране был серьезный дефицит иностранной валюты.

«Несмотря на это, правительство Башара Асада переслало в Москву две тонны наличности номиналом купюр в 500 евро и 100 долларов. Эти деньги в сумме были эквивалентны 250 миллионам долларов», — отметили журналисты.

Ранее стало известно, что после падения режима Асада в Сирии за активами его семьи началась «охота». Общую стоимость имущества семьи бывшего главы Сирии оценили примерно в 12 миллиардов долларов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение о предоставлении Асаду убежища в России принял лично президент Владимир Путин.