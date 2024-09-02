Военную базу США обстреляли ракетами на Сирии

РИА «Новости»: ракетный удар нанесли по базе США на северо-востоке Сирии

Фото: РИА «Новости»

Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе месторождений газа «Конико» подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил РИА «Новости» сирийский полевой источник.

«Ракетный обстрел произошел в момент, когда американские военные проводили учения совместно бойцами курдских формирований „Сирийские демократические силы“ на территории базы», — рассказал он.

По его данным, на территории базы прогремели сильные взрывы, после этого в небо подняли боевые вертолеты.

До этого на военную базу США прибыла колонна с техникой. Военные привезли около 30 единиц транспорта.

Ранее американскую базу Айн аль-Асад в Ираке обстреляли ракетами. Выстрелы производились из грузовика. Два снаряда сдетонировали на окраине базы, поэтому ущерба обстрел не причинил.

До этого власти США извинились перед Ираком за удар по его территории, случившийся 3 февраля. Американские военные поразили более 80 целей, которые принадлежали КСИР.

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

«Аплодировал весь бизнес-класс». Туристы восемь часов не могли улететь из Бодрума в Москву

Пьяный водитель, тайная беременность, белый Fiat. Как погибла принцесса Диана

Danita Delimont Stock Photograph / film

Германия. Мощь, которая превращается в немощь

Fabian Strauch / dpa

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте