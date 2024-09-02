Военную базу США обстреляли ракетами на Сирии

РИА «Новости»: ракетный удар нанесли по базе США на северо-востоке Сирии

Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе месторождений газа «Конико» подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил РИА «Новости» сирийский полевой источник.

«Ракетный обстрел произошел в момент, когда американские военные проводили учения совместно бойцами курдских формирований „Сирийские демократические силы“ на территории базы», — рассказал он.

По его данным, на территории базы прогремели сильные взрывы, после этого в небо подняли боевые вертолеты.

До этого на военную базу США прибыла колонна с техникой. Военные привезли около 30 единиц транспорта.

Ранее американскую базу Айн аль-Асад в Ираке обстреляли ракетами. Выстрелы производились из грузовика. Два снаряда сдетонировали на окраине базы, поэтому ущерба обстрел не причинил.

До этого власти США извинились перед Ираком за удар по его территории, случившийся 3 февраля. Американские военные поразили более 80 целей, которые принадлежали КСИР.