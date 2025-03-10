Артемий Лебедев назвал гражданство США одним из самых невыгодных в мире

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал гражданство США одним из самых невыгодных на свете. Об этом он заявил в подкасте «Самые честные новости» в социальной сети «ВКонтакте» .

«Зачем оно надо — непонятно», — заявил Лебедев.

Он также отметил, что американцы до этого вынудили европейские страны отказаться от практики «золотых паспортов», а теперь сами к ней прибегли.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал выпуск «золотой карты», которая позволит иностранным инвесторам получать гражданство страны за пять миллионов долларов.

В январе появился очередной релиз мирового рейтинга паспортов. Их оценивают по тому, во сколько стран можно въехать без виз. США с результатом 183 поделили девятое место с Хорватией, Латвией, Словакией и Словенией, а единоличным лидером рейтинга (193 страны) стал Сингапур.