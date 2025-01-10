Стало известно, паспорт какой страны меньше всего признают в мире

Афганистан вновь занял последнее, 106-е, место в мировом рейтинге паспортов, с ним можно въехать без виз всего в 26 стран. Об этом сообщил сайт Henley & Partners .

Рейтинг измеряется числом государств, с которым у той или иной страны действует безвизовый режим. Предпоследнее место заняла Сирия (27 стран), третье с конца — Ирак (31), четвертое поделили Пакистан и Йемен (33).

Россия в этом списке делит 46-е место с Турцией — их граждане могут въехать без виз в 116 стран, что больше, чем, например, у Катара (112) или Китая (85). Лидирует же в рейтинге Сингапур — те, у кого есть паспорт этого города-государства, могут посетить в безвизовом режиме 195 стран.

Год назад Афганистан тоже занял последнее место, но тогда его граждане могли въехать в 28 стран; Сингапур же делил лидерство с Францией, Германией, Италией, Испанией и Японией, у всех было по 194 страны.

Ранее Российский союз туриндустрии объявил о планах Китая упростить визовый режим для россиян, в частности, ввести безвизовые групповые поездки.