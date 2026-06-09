Армия Тайваня провела учения со стрельбой из РСЗО и САУ

Вооруженные силы Тайваня провели учения на реке Дацзя в городе Тайчжун. Подробности сообщила газета Taiwan News .

«Десятый корпус армии провел учения с боевой стрельбой из тяжелой артиллерии на северном и южном берегах устья реки Дацзя в Тайчжуне», — сообщило издание.

В рамках учений использовались РСЗО Thunderbolt-2000, САУ M109A2 и M110A2, 122-миллиметровые минометы, а также противотанковые ракеты TOW 2A и 2B. По сценарию маневров, тайваньские войска отражали высадку китайских амфибийных сил в центральной части острова.

В ходе маневров военные выпустили 372 боеприпаса из шести видов вооружения.

Китай 7 июня начал морскую спецоперацию к востоку от Тайваня. Поводом стали переговоры между Японией и Филиппинами по морским границам в регионе.

Власти Тайваня задействовали корабли береговой охраны в ответ на проведение операции КНР. Армия развернула необходимые силы для реагирования — пять кораблей и катера.