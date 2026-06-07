Тайваньские корабли начали патрулировать границы в ответ на операцию Китая

Власти Тайваня задействовали корабли береговой охраны в ответ на проведение правоохранительной операции КНР. Об этом сообщило тайваньское Центральное новостное агентство ( CNA ).

Береговая охрана использует разведывательные, информационные и наблюдательные средства, чтобы отслеживать движение китайских судов. Также страна развернула необходимые силы для реагирования — пять кораблей и катера.

По данным The Korea Times, Тайвань зафиксировал четыре китайских судна, вышедших из порта Сямынь.

Операция Китая проходит в акватории к востоку от острова. Руководство страны назвало ее необходимой мерой и ответом на одностороннее объявление Японией и Филиппинами о начале переговоров по «разграничению морских акваторий».

Минтранспорта КНР выпустило заявление, в котором назвало действия японской и филиппинской стороны серьезным нарушением суверенитета, морских прав и интересов Китая.