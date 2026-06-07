Китай начал морскую спецоперацию к востоку от Тайваня

«Синьхуа»: КНР в ответ на переговоры Японии и Филиппин начала операцию у Тайваня

Министерство транспорта Китая организовало проведение морской специальной операции к востоку от Тайваня в ответ на переговоры между Японией и Филиппинами по морским границам в регионе. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» .

«Министерство транспорта организовало <…> проведение специальной операции по обеспечению морского движения в восточных водах острова Тайвань. <…> Это необходимое действие в ответ на одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале „переговоров по морской границе“», — говорится в материале.

В сообщении Минтранспорта КНР подчеркивается, что переговоры серьезно нарушили территориальный суверенитет, морские права и интересы Китая.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Китай начал строительство крупных военных комплексов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе недалеко от пусковых шахт баллистических ядерных ракет. При этом ссылалось на предположения аналитиков, проанализировавших спутниковые снимки.