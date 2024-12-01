Армия Сирии усилила позиции к северу от города Хама

Командование сирийской армии усилило позиции северу от города Хама и не дало боевикам прорваться дальше. Об этом сообщил телеканал
Al Ekhbariya.
Его источник в Министерстве обороны Сирии отметил, что правительственная армия перебросила в окрестности Хамы дополнительные силы, в том числе различные огневые средства и военную технику. С помощью подкрепления военные отразили атаку террористов и сорвали их наступление.
Армия также взяла под контроль такие важные районы как Калаат аль-Мадик и Маардас.
Ранее агентство Reuters сообщило о захвате боевиками
провинции Идлиб и значительной части Алеппо. По его данным, антиправительственные силы установили контроль над городом Марат-эн-Нуман. Сирийское командование подтвердило, что в боях с террористами погибли десятки военнослужащих. Армия передислоцировала солдат и начала готовиться к контрнаступлению.
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