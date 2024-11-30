Десятки сирийских военных погибли в боях против террористов в Алеппо и Идлибе

ВС Сирии: в Алеппо в боях с террористами погибли десятки военных

Десятки сирийских военных погибли во время боевых действий против террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщило командование Вооруженных сил САР в Facebook*.

В последние дни группировки, входящие в состав «Джебхат ан-Нусра»**, при поддержке иностранных террористов совершили масштабное наступление, напомнили в ВС Сирии. Армия провела передислокацию, чтобы сохранить жизни мирного населения и солдат и подготовиться к контрнаступлению.

«В ходе боев десятки человек из наших вооруженных сил погибли, есть раненые», — заявило командование.

Российская авиация 30 ноября атаковала колонну боевиков на западе Алеппо. Противник понес значительные потери.

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** Террористическая организация, запрещенная в России.