Число погибших при ударе Израиля по Йемену выросло до 46

Минздрав хуситов сообщил о 46 погибших и 165 раненых в Йемене

В результате израильского удара по столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф погибли 46 человек, еще 165 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил Al Masirah.

По данным Минздрава среди погибших есть пять детей и 11 женщин. Ранее сообщалось о 35 погибших в ходе атаки Израиля на Йемен.

Министр здравоохранения Анис аль-Асбахи отметил, что точные данные о состоянии раненых и числе погибших уточняются.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил, что авиация нанесла серию ударов по военным объектам хуситов в качестве ответа на пуски дронов и ракет в сторону Израиля. В зоне поражения оказались лагеря боевиков, командный штаб и склад с горючим.

Власти Катара заявили, что атака Израиля сорвала соглашение о прекращении огня, заключенное с палестинским движением ХАМАС.