Хуситы ударили по Тель-Авиву баллистической ракетой Palestine-2

Движение хуситов «Ансар Аллах» ударило по Тель-Авиву гиперзвуковой баллистической ракетой Palestine-2. Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, применив гиперзвуковую баллистическую ракету Palestine-2 с разделяющейся головной частью, которая поразила несколько уязвимых целей в оккупированном районе Яффо», — заявил Сариа.

По словам представителя хуситов, ракета достигла цели.

В понедельник, 8 сентября, запущенные с территории Йемена беспилотники атаковали два аэропорта Израиля, а также поразили важную инфраструктуру в городе Димон, где расположен израильский ядерный исследовательский центр. Хуситы сообщили, что все цели достигнуты, однако в ЦАХАЛ заявили, что все беспилотники перехватили силы ПВО Израиля.