Армия Израиля обстреляла несколько районов на юге Ливана

Израильские военные ударили по нескольким южным районам Ливана, поводом для атаки стало нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Армия Израиля обнаружила террористов, которые нарушили договоренности о прекращении огня и приблизились к границе, что представляло непосредственную угрозу для страны.

«Сразу после обнаружения и для устранения угрозы ВВС и силы нанесли удары по террористам в нескольких районах на юге Ливана», — подчеркнули в пресс-службе.

Также ЦАХАЛ в ответ на угрозы обстрелял из артиллерии «террористическую инфраструктуру».

Ранее израильское руководство отказалось обсуждать перемирие с ливанским движением «Хезболла». С таким заявлением выступил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.

Позже беспилотник ударил бригаду Красного Креста около населенного пункта Бейт-Яхун в округе Бинт-Джбейль в Ливане. Пострадал один из медиков.