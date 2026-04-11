Израиль отказался от перемирия с «Хезболлой»

Посол Лейтер: Израиль не будет обсуждать перемирие с «Хезболлой»

Израиль не станет обсуждать перемирие с шиитским движением «Хезболла». Об этом в телефонном разговоре с ливанским коллегой заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, сообщило издание Times of Israel .

«Израиль отказался обсуждать прекращение огня с „Хезболлой“», — отметил источник.

СМИ сообщали, что Ливан через посредников в США попросил Израиль приостановить удары по территории страны накануне переговоров.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг поручил правительству начать контакты с Ливаном, целью которых станут установление мира между двумя государствами и разоружение «Хезболлы».

Ранее израильские военные ликвидировали в Бейруте племянника и личного секретаря главы движения «Хезболла» Наима Касема. Также ЦАХАЛ ударил по штабам, пусковым установкам и складам с оружием на юге Ливана.