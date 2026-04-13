Израильский беспилотник атаковал бригаду Красного Креста в Ливане

Бригада ливанского Красного Креста подверглась атаке беспилотника ЦАХАЛ, жертвой стал один фельдшер и еще один получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба организации.

ЧП произошло 12 апреля в ходе выполнения гуманитарной миссии около населенного пункта Бейт-Яхун в округе Бинт-Джбейль.

«Наша бригада подверглась удару израильского дрона. В результате скончался фельдшер Хасан Бадави, еще один медик получил легкие ранения, его отвезли в государственную больницу Тебнина», — заявили в пресс-службе.

В организации добавили, что с миротворцами ООН перед началом миссии провели необходимые координационные контакты для обеспечения безопасного маршрута и защиты.

Минздрав Ливана сообщал, что после начала атак Израиля со 2 марта жертвами стали более двух тысяч человек. Еще около семи тысяч человек получили ранения.