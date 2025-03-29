Армия Израиля объявила о новой операции в Газе

Армия обороны Израиля начинает новую наземную операцию в районе Рафаха, чтобы расширить зону безопасности на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«В последние несколько часов войска ЦАХАЛ начали проводить наземные операции в районе Аль-Джанина в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге Газы», — указали в публикации

Также сообщалось о ликвидации инфраструктуры движения ХАМАС. Других подробностей о своей операции ЦАХАЛ не привел.

Ранее израильские военные возобновили удары по сектору Газа. Представители ХАМАС предупредили, что эскалация угрожает заложникам. Из-за ударов ЦАХАЛ повреждения получили три дома в Дейр-эль-Балахе.

Кроме того, Израиль представил палестинскому движению ХАМАС новый двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа. Между этапами предусмотрено 40-дневное перемирие.