Армия Израиля объявила о новой операции в Газе

Армия обороны Израиля начинает новую наземную операцию в районе Рафаха, чтобы расширить зону безопасности на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«В последние несколько часов войска ЦАХАЛ начали проводить наземные операции в районе Аль-Джанина в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге Газы», — указали в публикации
Также сообщалось о ликвидации инфраструктуры движения ХАМАС. Других подробностей о своей операции ЦАХАЛ не привел.
Ранее израильские военные возобновили удары по сектору Газа. Представители ХАМАС предупредили, что эскалация угрожает заложникам. Из-за ударов ЦАХАЛ повреждения получили три дома в Дейр-эль-Балахе.
Кроме того, Израиль представил палестинскому движению ХАМАС новый двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа. Между этапами предусмотрено 40-дневное перемирие.
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