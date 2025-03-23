Израиль предложил ХАМАС новый план освобождения заложников

Израиль через египетских посредников представил палестинскому движению ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа. Об этом сообщило агентство Xinhua .

Предполагается, что на первом этапе ХАМАС освободит 11 заложников и передаст тела 16 погибших. После этого последует перемирие продолжительностью 40 дней.

«Позднее на втором этапе ХАМАС должен будет одновременно освободить всех оставшихся заложников», — отметили авторы материала.

Соединенные Штаты поддержали идею Израиля.

Ранее ЦАХАЛ возобновил удары по сектору Газа. Представители ХАМАС предупредили, что эскалация угрожает заложникам.