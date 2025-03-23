Израиль предложил ХАМАС новый план освобождения заложников

Majdi Fathi/Keystone Press Agency
Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Израиль через египетских посредников представил палестинскому движению ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Предполагается, что на первом этапе ХАМАС освободит 11 заложников и передаст тела 16 погибших. После этого последует перемирие продолжительностью 40 дней.

«Позднее на втором этапе ХАМАС должен будет одновременно освободить всех оставшихся заложников», — отметили авторы материала.

Соединенные Штаты поддержали идею Израиля.

Ранее ЦАХАЛ возобновил удары по сектору Газа. Представители ХАМАС предупредили, что эскалация угрожает заложникам.

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