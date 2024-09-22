Аргентина сделала ставку на ЕС и США и отрезала себя от 80% мира

Аргентина решила не вступать в БРИКС и сделала ставку на страны Запада, отрезав себя от 80% мира. Об этом РИА «Новости» заявил международный аналитик Марсело Монтес.

Он напомнил, что на сегодняшний день мир стал многополярным, и гегемония США длилась в нем в лучшем случае до 2006 года. Уже с 2007 года провал политики Белого дома в Ираке и в Афганистане стал всем очевиден, добавил Монтес.

«БРИКС отражает это разнообразие, это распределение мировой силы лучше, чем любая другая группа, — подчеркнул он.

Аргентина сотрудничает только с США, Израилем и Евросоюзом, и тем самым только вредит себе, объяснил аналитик. По его мнению, страна теряет множество возможностей.

Следующий саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. На мероприятие прибудут представители более 30 государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди. Приглашение в Казань также приняли президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух и армянский премьер-министр Никол Пашинян.