Аргентина начала добиваться экстрадиции Мадуро

Аргентинский судья Себастьян Рамос подал запрос на экстрадицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро из США. Причина — обвинения в преступлениях против человечности, выдвинутые в Венесуэле, сообщил портал Infobae .

«Федеральный судья Себастьян Рамос… подписал официальный запрос об экстрадиции Николаса Мадуро из США с целью его доставки в Аргентину для дачи показаний», — указано в публикации.

США провели масштабную операцию в Венесуэле 3 января. Президента страны Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес вывезли в Нью-Йорк. Американские власти утверждают, что пара причастна к наркоторговле и представляет угрозу для США. В Нью-Йорке уже прошло первое судебное заседание. Мадуро и Флорес отвергли все обвинения.

Трамп остался доволен итогами операции против Венесуэлы. При этом США отказались от планов второй волны атак на Венесуэлу из-за улучшения отношений между странами. Также американская администрация планирует заработать миллиарды долларов на продаже венесуэльской нефти.