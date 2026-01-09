Трамп раскрыл планы по многомиллиардным доходам от нефти Венесуэлы

Администрация США планирует заработать миллиарды долларов на продаже венесуэльской нефти. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью журналисту телеканала Fox News Шону Хэннити.

Американский лидер отметил, что речь идет о колоссальных суммах, которые со временем должны вырасти до триллионов. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут присутствовать в Венесуэле до тех пор, пока ситуация в стране не будет приведена в порядок.

«Речь идет о миллиардах долларов от нефти, которые со временем превратятся в сотни миллиардов, а затем и в триллионы», — сказал Трамп.

Он добавил, что Вашингтон намерен сохранить свое влияние в регионе.

Ранее Трамп сделал ряд беспрецедентных заявлений о границах своей власти. Американский лидер дал понять, что нормы международного права больше не являются безусловным ориентиром для Вашингтона.