Трамп остался доволен операцией против Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп остался доволен итогами операции против Венесуэлы и захватом лидера страны Николаса Мадуро. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

«Президент чувствует себя воодушевленным январской операцией», — указали в публикации.

По информации издания, Трамп неоднократно обсуждал с чиновниками детали операции и в ходе этих разговоров отмечал, что противники боятся и уважают Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что уголовное дело против Мадуро станет головной болью для прокуроров США. Американские юристы оценили срок передачи в суд материалов словом «вечность».