Трамп заявил, что США не станут повторно атаковать Венесуэлу

США отказались от планов второй волны атак на Венесуэлу из-за улучшения отношений между странами. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«США и Венесуэла отлично работают вместе. <…> В связи с этим сотрудничеством я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак», — написал он.

Трамп отметил, что США и Венесуэла эффективно сотрудничают, особенно в сфере восстановления нефтегазовой инфраструктуры. Администрация США планирует заработать миллиарды долларов на продаже венесуэльской нефти.

Американский президент заявил, что, несмотря на отмену второй атаки на республику, корабли США останутся в регионе для обеспечения безопасности.

США провели военную операцию в Каракасе, в результате которой президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны. В суде Нью-Йорка супругам предъявили обвинения в наркотерроризме, контрабанде кокаина в США и незаконном хранении оружия. Мадуро и Флорес не признали свою вину. Временным президентом Венесуэлы стала Делси Родригес.

Ранее Трамп подписал меморандум о прекращении участия Соединенных Штатов в работе десятков глобальных структур, которые, по его мнению, вредят национальным интересам. Согласно документу, США прекращают финансирование и участие в 35 межгосударственных структурах и 31 подразделении ООН.