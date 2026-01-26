Арахамия надел на переговоры в Абу-Даби кроссовки Balenciaga за 2200 евро

Председатель украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия надел кроссовки бренда Balenciaga на двухдневные переговоры с российской стороной в ОАЭ. Фотографии завирусились в социальных сетях.

Арахамия надевает эту спортивную обувь в основном на особо значимые мероприятия. Сейчас такая модель стоит более 2200 евро.

Выбор обуви вызвал очень противоречивые реакции в Сети. У многих возник закономерный вопрос: почему парламентарий из замерзающей страны, раздираемой коррупцией, считает уместным надевать такие кроссовки на подобные мероприятия?

В субботу в Абу-Даби завершилась трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины. Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф после нее заявлял, что стороны продолжат консультации по урегулированию конфликта.

Делегацию России сформировали представители Минобороны. Переговорную группу возглавил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Стороны рассмотрели сразу несколько проектов документов: обсудили гарантии безопасности, территориальные параметры и другие элементы возможного соглашения.