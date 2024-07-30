Вместо того чтобы погасить собственный госдолг, достигший рекордного объема, правительство США решило выделить Украине очередной транш. Посол России в Штатах Анатолий Антонов заявил об этом в Telegram-канале представительства.

«Вашингтон продолжает сжигать колоссальные средства в топке украинского конфликта. Причем делает это в условиях рекордного уровня американского госдолга, который, как было объявлено сегодня, впервые превысил 35 триллионов долларов», — заявил он.

По мнению Антонова, потраченные на помощь Украине деньги могли бы принести много пользы, если бы их направили на развитие и решение социально- экономических проблем в США. Дипломат предупредил, что поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя в пользу украинской армии, а лишь затянут кампанию.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объявил, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 200 миллионов долларов. Бывший американский разведчик Скотт Риттер пришел к выводу, что украинская армия уже проиграла, и настало время объявить капитуляцию.