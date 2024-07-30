Госдолг США впервые в истории достиг рекордных $35 трлн

Государственный долг США обновил свой рекорд, впервые в истории страны достигнув отметки в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют статистические данные американского Минфина .

В начале 2024 года объем госдолга впервые превысил 34 триллиона долларов. При этом прошлым летом президент США Джо Байден приостановил действие его лимита до января 2025 года. Теперь эту проблему придется решать следующему американскому лидеру.

Бюджетное управление конгресса США оценило ситуацию, прогнозируя рост госдолга с 99% ВВП страны в этом году до 122% ВВП к 2034 году. Этот показатель увеличился более чем в два раза по сравнению с 1994 годом. Если вспомнить о начале президентства Байдена в 2021 году, то на тот момент госдолг находился на уровне 28 триллионов долларов.

Ранее Всемирный банк и Международный валютный фонд оценили госдолг США в 37,5 триллиона долларов. Второе место по его объемам занял Китай, а третье ­– Япония.