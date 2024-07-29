США передадут Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, его процитировало Reuters.

«Министерство обороны объявляет существенный пакет оборонной помощи для поддержки в долгосрочной перспективе оборонных возможностей Украины», — сказал он.

Предположительно, ВСУ получат американские перехватчики для средств ПВО, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и ракеты Javelin.

В начале июля власти США и их союзники пообещали выделить свыше одного миллиарда долларов на укрепление систем противовоздушной обороны Украины. Также НАТО совместно с киевским режимом начали разрабатывать интегрированную архитектуру противоракетной обороны.

Президент США Джо Байден ранее пообещал отправить на Украину сотни ракет-перехватчиков.