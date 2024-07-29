«Не выживет». В США предрекли капитуляцию Украины

Риттер: для Украины конфликт завершится только безоговорочной капитуляцией

Фото: РИА «Новости»

Для Украины поражение в вооруженном конфликте неизбежно, ей придется согласиться на условия России. Об этом американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Украина проиграла, все это знают, вопрос только в том, когда будут озвучены условия безоговорочной капитуляции», — сказал он.

Бывший военный напомнил, что в последнее время лучшие бригады ВСУ несут огромные потери. Они уже сильно ослабли. Риттер напомнил, что у киевского режима нет людских ресурсов, чтобы повернуть ситуацию в свою сторону.

«Украина просто не выживет», — заключил экс-разведчик.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее заявил, что украинские власти должны как можно скорее начать переговоры с Россией о прекращении боевых действий, чтобы сохранить существование страны.

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