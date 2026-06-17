Лидеры стран G7 договорились усилить давление на нефтегазовый сектор России

Во Франции лидеры стран G7 договорились об усилении давления на Россию в энергетическом секторе из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на совместное заявление по геополитическим вопросам участников саммита.

«Мы берем на себя обязательство усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы ужесточим санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора», — говорится в документе.

Лидеры стран «Большой семерки» считают, что соглашение между США и Ираном о разблокировании Ормузского пролива создало для этого условия. Теперь они могут усилить санкционное давление на Россию.

До этого на саммите G7 канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейцев к мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта и усилению поддержки Украины.