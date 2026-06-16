Лидеры стран G7 договорились о новых санкциях против российской энергетики

FT: страны G7 пришли к соглашению об усилении давления на энергосектор России

Главы стран «Большой семерки» по итогам переговоров на саммите в Эвиане договорились об усилении давления на Россию через новый пакет санкций в сфере энергетики. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщила газета Financial Times .

Собеседник журналистов пояснил, что речь идет о новых ограничениях на экспорт нефти и газа.

«Лидеры решили усилить давление на Россию посредством санкций в отношении газа и нефти», — заявил источник.

Косвенно это решение подтвердил президент США Дональд Трамп, объявивший, что подписание иранской сделки и открытие Ормузского пролива создали условия для возвращения санкций против российской нефти.

Он подчеркнул, что рестрикции сняли, чтобы не создавать на рынке ценовой шок. Когда нефтяные танкеры начали движение через пролив, потребность в отмене санкций исчезла.

Минфин США в начале марта выдал лицензию, разрешившую странам покупать российскую нефть, уже загруженную на суда. Ее продлили дважды: в апреле — до 16 мая и в мае — до 17 июня.