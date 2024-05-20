Американцев и британцев уличили в организации путча в Конго | 360°

Мир 20 мая 2024, 03:47 Американцев и британцев уличили в организации путча в Конго AFP: организаторами госпереворота в Конго оказались американцы и британец Unsplash

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Несколько американцев и один британец оказались замешаны в попытку организации государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщило AFP.

«Ряд американцев <…> и один конголезец — „натурализованный британец“ — были среди виновников попытки путча» — написали авторы сообщения со ссылкой на пресс-секретаря армии ДРК Сильвена Экенге.

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Правоохранительные органы республики задержали около сорока мятежников, при этом еще четверых, включая лидера повстанцев — конголезца, имевшего американский паспорт, ликвидировали.

Ранее сообщалось, что военные провели операцию 19 мая после того, как заговорщики с флагами Республики Заир (так ранее называли ДРК) ворвались во Дворец нации. Во время атаки они ликвидировали организатора попытки переворота.

Россиянам посоветовали не посещать центральные районы столицы, где проводятся следственные действия органов правопорядка.